"Ha detto no". GF Vip 7, Alfonso Signorini costretto a incassare un (grosso) rifiuto: la moglie smonta tutto

Franco Oppini dice no al Grande Fratello Vip 7. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sui possibili nuovi concorrenti nel reality condotto da Alfonso Signorini. Recentemente il conduttore ha svelato un altro indizio con un video. Si nota una donna indossare un paio di pantaloni. Ebbene quei pantaloni si possono comprare nello store "Aloha" la cui proprietaria è Carolina Marconi. Sarà dunque l'ex gieffina una dei prossimi protagonisti a varcare la porta rossa. Intanto sembrano prive di fondamento le indiscrezioni che parlavano di un possibile rinvio dell'inizio del GF Vip 7. Il problema rappresentato dalle elezioni del 25 settembre forse ha fatto vacillare i vertici Mediaset, ma alla fine resta tutto com'è e si inizia il 19 settembre. I vip saranno fatti uscire per andare a votare e al rientro dovranno rispettare un periodo di ...

