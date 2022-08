GdS – Belotti e Camara alla Roma | doppio colpo per Mourinho | le trattative

(Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 09:54:21 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: L’ex granata nella capitale per le visite e per la firma. Trattativa a oltranza con l’Olympiacos per il centrocampista Andreaè da questa mattina a Trigoria per trovare l’accordo finale per diventare un giocatore della. Mancano ancora dei dettagli burocratici, relativi soprattuttoparte “mobile”, cioè ai bonus, del contratto, e poi l’attaccante sarà ufficialmentenista. Al contrario di altre volte, visto che in questa estate lanon ha mai nascosto l’arrivo dei giocatori, la società ha deciso di nascondereproprio perché il contratto, nonostante l’accordo base ci fosse da settimane, si è rivelato più complicato del previsto. Andrea, d’altronde, è ...

L'ultima sfida tra i due club si è giocata il 5 marzo 2017 finita per 3 - 1 a favore dei piemontesi, con il man of the match che andò proprio a quel "gallo" Andrea, autore di una tripletta ...e compagni sono convincenti nel primo tempo, quando la loro aggressione alta mette un po' in difficoltà il Napoli, che perde qualche palla e comunque fatica a trovare le proprie traiettorie ... Acerbi, Belotti e Milik: colpi quasi a segno, ecco dove giocheranno L’attaccante Milik sbarca a Torino, per vestirsi di bianconero, il difensore Umtiti nel capoluogo del Salento, per indossare la maglia del Lecce. Sono gli ...Il matrimonio fra l’ex Palermo Andrea Belotti e la Roma sembra essere in dirittura d’arrivo, salvo clamorosi ripensamenti. Gli anelli sono pronti, mancano ...