Elezioni, Ilaria Cucchi (Verdi-Sinistra) presenta la candidatura: "A testa alta in Parlamento contro chi ancora non mi ha chiesto scusa per Stefano"

"Intendo mettere la mia esperienza a disposizione di tutti, a partire dagli ultimi. Intendo battermi per i diritti, nella giustizia, che deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, nella sanità. Diritti di cui nessuno parla". A rivendicarlo è Ilaria Cucchi, candidata al Senato alle Elezioni del prossimo 25 settembre per l'alleanza Verdi Sinistra, nel corso della sua presentazione a Roma, al Parco degli Acquedotti, sotto la targa in ricordo del fratello Stefano. "Vi faccio una promessa: Ilaria Cucchi è una di voi, vive le vostre storie quotidiane. Continuerò a essere con voi e tra di voi per raccogliere i problemi della gente. Non mi sono mai arresa, non ci siamo mai arresi, non lo faremo ora, noi vinceremo", ha continuato ...

