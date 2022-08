Calciomercato Juve, Arthur in partenza: la lista delle pretendenti (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli ultimi giorni di mercato si stanno rivelando, come spesso accade, i più frenetici della sessione estiva. In casa Juve si lavora ovviamente per cercare l’assalto giusto a Paredes, identificato come profilo principale a centrocampo. Tuttavia, considerata la nuova strategia di mercato bianconera impartita da Arrivabene, la Juve deve attendere un’uscita prima di affondare il colpo sull’argentino. Di conseguenza nelle ultime ore le quotazioni per l’uscita di Arthur hanno ricominciato ad impennarsi. FOTO: Getty – Arthur-Juventus-Calciomercato Il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani di Allegri da diverso tempo, siccome ha sempre faticato nella sua avventura sotto la Mole. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, su di lui è forte il pressing di Everton e Sporting ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli ultimi giorni di mercato si stanno rivelando, come spesso accade, i più frenetici della sessione estiva. In casasi lavora ovviamente per cercare l’assalto giusto a Paredes, identificato come profilo principale a centrocampo. Tuttavia, considerata la nuova strategia di mercato bianconera impartita da Arrivabene, ladeve attendere un’uscita prima di affondare il colpo sull’argentino. Di conseguenza nelle ultime ore le quotazioni per l’uscita dihanno ricominciato ad impennarsi. FOTO: Getty –ntus-Il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani di Allegri da diverso tempo, siccome ha sempre faticato nella sua avventura sotto la Mole. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, su di lui è forte il pressing di Everton e Sporting ...

