Barcellona, Aubameyang vittima di una rapina a mano armata (Di lunedì 29 agosto 2022) Altra disavventura per un giocatore del Barcellona, in questo caso Pierre-Emerick Aubameyang. Pochi giorni dopo Lewandowski, derubato all’ingresso del Centro sportivo blaugrana, ora è toccato al centravanti nativo del Gabon subire una rapina, a dire il vero ben più traumatica, per le ricostruzioni delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportano diversi media spagnoli, i rapinatori si sono presentati nella proprietà privata del calciatore a Castelldefels, minacciando Aubameyang e la moglie, ottenendo l’apertura di una cassaforte da cui hanno sottratto diversi gioielli, prima di darsi alla fuga a bordo di un’auto. Il giocatore e la sua famiglia stanno bene. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Altra disavventura per un giocatore del, in questo caso Pierre-Emerick. Pochi giorni dopo Lewandowski, derubato all’ingresso del Centro sportivo blaugrana, ora è toccato al centravanti nativo del Gabon subire una, a dire il vero ben più traumatica, per le ricostruzioni delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportano diversi media spagnoli, itori si sono presentati nella proprietà privata del calciatore a Castelldefels, minacciandoe la moglie, ottenendo l’apertura di una cassaforte da cui hanno sottratto diversi gioielli, prima di darsi alla fuga a bordo di un’auto. Il giocatore e la sua famiglia stanno bene. SportFace.

