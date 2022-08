A bordo niente alcolici gratuiti, la "nonnina" picchia l'assistente di volo e tenta di aprire il portellone: il (Di lunedì 29 agosto 2022) E' accaduto sul volo Jet2.com tra Manchester e Rodi. Il comandante, vista la situazione devia e fa atterrare l'aerea a Monaco. Il video, catturato lo scorso 25 agosto da alcuni passeggeri, mostra una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) E' accaduto sulJet2.com tra Manchester e Rodi. Il comandante, vista la situazione devia e fa atterrare l'aerea a Monaco. Il video, catturato lo scorso 25 agosto da alcuni passeggeri, mostra una ...

fucktomorroow : stasera finisce il tour mirkomiano il che vuol dire niente più nicole ai concerti e niente più videochiamate ai con… - DeGeer3891 : Assomigliamo a marinai sempre in viaggio e ogni libro non può essere niente più che un giornale di bordo.… - RosannaClemeno : @Kueez1 Ma non é vero niente! È tutto falso, se hai problemi alimentari vieni contattato dal manager di bordo, e p… - Augusto21941832 : @NanaJust4laughs Ciao Nana ??come stai? Spero stai bene ??!! Scusa per mia mancanza periodo troppo lavoro ancora nien… - ziofebo : RT @EBinsyoo: @AStramezzi 1992, stesso anno della conversione di ENI in S.p.A, poi quotata in borsa dal 1995. Chi ricorda i nomi di chi era… -