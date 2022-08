Verstappen | ' Weekend splendido e inimmaginabile | macchina sempre sui binari'

F1ingenerale_ : ?? Verstappen: “Avevamo una bella grande macchina questo weekend. Quando tutto funziona, si può fare la differenza.… - Formula1WM : #Verstappen cannibale: «Vogliamo altri weekend così» - liafromf1 : @lechamilton onestamente sembra di leggere teorie complottistiche, sempre a cercare del marcio. invece di pensare a… - sportface2016 : #F1 #BelgianGP, #Verstappen: 'Vittoria in un weekend incredibile, ne vogliamo altri così' - GiorgiaMenegoni : #Verstappen questo weekend è stato di un altro pianeta #Leclerc sfigato per la fisiera a strappo, tanto, troppo deg… -

Una vittoria che ricorderà a lungo quella del GP del Belgio . Con una rimonta strepitosa, Maxha portato a casa il nono successo stagionale in 14 GP, ipotecando più che mai il secondo titolo iridato. Statisticamente si tratta del 29° successo in carriera per il classe 1997, mentre ...Visto che in questoMax non corre, ma vola, è stato chiamante lui il più rapido in pista e ... Tutti, però, guarderanno negli specchietti perché è annunciato il FrecciarossaDriver of the Day, protagonista di un'incredibile rimonta e vincitore del GP del Belgio: Verstappen poteva auspicare a un risultato miglioreMax Verstappen parte quindicesimo, ma la grande superiorità Red Bull gli permette di vincere una gara in solitaria. Doppietta Red Bull e una Ferrari in difficoltà con il degrado gomme.