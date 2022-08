(Di domenica 28 agosto 2022) Commozione e tristezza hanno unito la cittadina dinel primo pomeriggio di domenica 28 agosto 2022: è stato dato l’estremo saluto a, il 27enne che, dopo aver combattuto per la vita, si è addormentato nella pace eterna. Grazie per il tuo sorriso e la tua mitezza Ad officiare è stato il Monsignor Luigi Vari che, nell’omelia, ha ricordatocon tatto ed umanità: i tratti distintivi e qualificanti del giovanissimose, ben voluto ed amato. Simone(lo zio) ha posto l’accento, con semplicità e finezza, sulla personalità pacifica di: dispensava sorrisi e solarità a quanti avevano il piacere di vederlo e frequentarlo. Mamma Cristina, papà Gigi, il fratello Marco, i nonni, gli zii, la fidanzata e gli amici di ...

CorriereCitta : Valmontone, addio a Federico Belli -

Il Corriere della Città

... il rapper potrà proseguire senza problemi il 'Black Pulcinella Summer Tour' che prevede le seguenti date: 16 e 17 luglio in Sicilia (Castel di Iudica e Messina); 21 luglio a(Roma); 26 ...Calcio 2021 - 2022 Promozione Lazio Girone D Squadra Città diIlcambia pelle. Dopo l'annuncio dell'arrivo del direttore sportivo Mauro Ventura , ecco che ...Di Loreto dopo l'... Valmontone, addio a Federico Belli Commozione e tristezza hanno unito la cittadina di Valmontone nel primo pomeriggio di domenica 28 agosto 2022: è stato dato l’estremo saluto a Federico Belli, il 27enne che, dopo aver combattuto per l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...