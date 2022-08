US Open 2022, le sorelle Williams cercano la chiusura d’autore a New York (Di domenica 28 agosto 2022) Una chiusura d’autore. Serena e Venus Williams saranno ancora insieme per un ultimo sogno: stupire tutti e vincere gli US Open in doppio. 41 anni Serena e 42 Venus, le due sorelle che hanno scritto di pagine di storia nel tennis mondiale competeranno in coppia nello Slam di New York che prenderà il via domani. Il duo americano è stato tra i doppi più vincenti della storia della racchetta a pallina al femminile, citando i 14 titoli del Grande Slam in cassaforte e le tre affermazioni a Flushing Meadows, datate 1999 e 2009. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma la voglia di giocare c’è ancora con il sipario prossimo a calare. Un’avventura resa possibile dalla wild card concessa dall’organizzazione e le due tenniste vorranno stupire e puntare sulla loro classe, abbinata alla grandissima ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Una. Serena e Venussaranno ancora insieme per un ultimo sogno: stupire tutti e vincere gli USin doppio. 41 anni Serena e 42 Venus, le dueche hanno scritto di pagine di storia nel tennis mondiale competeranno in coppia nello Slam di Newche prenderà il via domani. Il duo americano è stato tra i doppi più vincenti della storia della racchetta a pallina al femminile, citando i 14 titoli del Grande Slam in cassaforte e le tre affermazioni a Flushing Meadows, datate 1999 e 2009. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma la voglia di giocare c’è ancora con il sipario prossimo a calare. Un’avventura resa possibile dalla wild card concessa dall’organizzazione e le due tenniste vorranno stupire e puntare sulla loro classe, abbinata alla grandissima ...

DavidPuente : No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin dal 2020 - Open_gol : Secondo il rapporto, la crescita del numero di donne nel corpo docente metterebbe a repentaglio la rappresentanza m… - Open_gol : In un filmato, il leader di Azione ha messo insieme le dichiarazioni di avversari che negli anni si sono esposti co… - CyberSecHub0 : RT @thesp0nge: 'Sono tutti open con il source degli altri – reprise' ( - thesp0nge : 'Sono tutti open con il source degli altri – reprise' ( -