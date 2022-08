Thiaw a Linate | Belotti è della Roma | gli ultimi colpi di mercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 28 agosto 2022) Mentre il campionato di Serie A sta entrando piano piano nel vivo, le società non smettono di lavorare per costruire le rose dei team. Il Milan, che ieri ha superato il Bologna di Mihajlovic, dà il bevenuto a Malick. Il difensore tedesco è un nuovo giocatore rossonero ed è atterrato oggi a: per lui un contratto da 6 milioni più bonus. Domani le visite mediche e la firma. Colpo anche in casa: i giallorossi accolgono: per l’ex Torino un anno di contratto più opzione per altri due. “Le ambizioni e la crescitasono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo puntomia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso ...