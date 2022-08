Sontuoso Verstappen | parte 14esimo e vince il Gp Belgio

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 28 agosto 2022) Unconquista a Spa il Gp del. Cambia la power unit,quattordicesimo e in dodici giri (di 44) conquista al testa e scava ancor di più un solco sul mondo alle sue spalle. Ora Maxè a 284 punti, ne ha 93 in più del secondo, che è il suo compagno di squadra Perez, a 191. Terzo è Leclerc a 186.Il Mondiale è già praticamente suo dopo 14 tappe. Alle sue spalle Perez e Sainz che conquista il terzo posto dopo aver battagliato con Russell mandandolo giù dal podio. Leclerc (partito 16esimo), penalizzato di 5", cede il quonto posto ad Alonso e chiude sesto. Superati i limiti di velocità in pit-lane durante l'ultimo pist-stop. Poi Ocon, Vettel, Gasly, Albon Stroll.Gara capolavoro per l'olandese.nza a fionda die Leclerc ...