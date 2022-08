“Ripristinare l’immunità parlamentare”: l’idea del Guardasigilli in pectore Carlo Nordio per impedire le indagini su deputati e senatori (Di domenica 28 agosto 2022) Ripristinare l’immunità parlamentare, cioè il divieto di indagare deputati e senatori (e di eseguire le sentenze di condanna definitive nei loro confronti) senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. È l’idea lanciata in un’intervista al Quotidiano nazionale da Carlo Nordio, ex magistrato candidato a Montecitorio per Fratelli d’Italia in Veneto e probabile futuro ministro della Giustizia in un governo di centrodestra. Il piano è di tornare alla formulazione originaria dell’articolo 68 della Costituzione, modificato nel 1993 limitando la necessità di ottenere il nullaosta delle Camere ai casi di perquisizioni, arresti (non in flagranza), intercettazioni e sequestro di corrispondenza. “Riconosco che andrebbe spiegata bene ai cittadini, affinché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022), cioè il divieto di indagare(e di eseguire le sentenze di condanna definitive nei loro confronti) senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Èlanciata in un’intervista al Quotidiano nazionale da, ex magistrato candidato a Montecitorio per Fratelli d’Italia in Veneto e probabile futuro ministro della Giustizia in un governo di centrodestra. Il piano è di tornare alla formulazione originaria dell’articolo 68 della Costituzione, modificato nel 1993 limitando la necessità di ottenere il nullaosta delle Camere ai casi di perquisizioni, arresti (non in flagranza), intercettazioni e sequestro di corrispondenza. “Riconosco che andrebbe spiegata bene ai cittadini, affinché ...

