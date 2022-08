Raspadori si presenta bene, non è una bocciatura per Kvara (Di domenica 28 agosto 2022) Non si può fare gol a ogni partita. A nostro avviso Fiorentina-Napoli non è una bocciatura per Kvara che ovviamente non può fare sfracelli contro tutti gli avversari. Ha giocato contro Dodò che è un buon terzino destro, ha toccato pochi palloni 27 ma ogni volta ha dato l’impressione di poter creare pericoli. È stato lui a servire a Lozano la palla per l’occasione più pericolosa del Napoli (oltre ovviamente al gol annullato a Osimhen nel primo tempo). Decisamente promosso Raspadori che in due occasioni si è messo in luce con quella che è la sua caratteristica principale: la capacità di coordinarsi rapidamente e di tirare con altrettanta velocità. Entrambi i tiri erano angolati ed entrambi probabilmente un po’ deboli. È stato sempre bravo Gollini a non farsi cogliere impreparato. È un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Non si può fare gol a ogni partita. A nostro avviso Fiorentina-Napoli non è unaperche ovviamente non può fare sfracelli contro tutti gli avversari. Ha giocato contro Dodò che è un buon terzino destro, ha toccato pochi palloni 27 ma ogni volta ha dato l’impressione di poter creare pericoli. È stato lui a servire a Lozano la palla per l’occasione più pericolosa del Napoli (oltre ovviamente al gol annullato a Osimhen nel primo tempo). Decisamente promossoche in due occasioni si è messo in luce con quella che è la sua caratteristica principale: la capacità di coordinarsi rapidamente e di tirare con altrettanta velocità. Entrambi i tiri erano angolati ed entrambi probabilmente un po’ deboli. È stato sempre bravo Gollini a non farsi cogliere impreparato. È un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a ...

