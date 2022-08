Napoli, addio a Fabian: domani al PSG (Di domenica 28 agosto 2022) Il Napoli sta dicendo addio a Fabian Ruiz. Il centrocampista domani sarà a Parigi per svolgere le visite mediche e poi firmare i contratti... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Ilsta dicendoRuiz. Il centrocampistasarà a Parigi per svolgere le visite mediche e poi firmare i contratti...

sportli26181512 : Napoli, addio a Fabian: domani al PSG: Il Napoli sta dicendo addio a Fabian Ruiz. Il centrocampista domani sarà a P… - NapoliFCNews : Ospina-Napoli, apertura al rinnovo: pronte due alternative in caso di addio a Meret #Napoli #SSCNapoli… - marrus91 : @clabotta86j Inter lo scorso anno non ha vinto per allenatore e addio campioni (Hakimi, Lukaku). Il Milan a differe… - NapoliFCNews : Mertens ultimo tentativo con De Laurentiis: altrimenti sarà addio, Sarri ci spera #Napoli #SSCNapoli… - BorroniAnna1 : RT @fraurolo121: 'Addio Totò,addio amico mio.Napoli,questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi fig… -