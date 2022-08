Montella contro Balotelli, lite in campo: cosa è successo – Video (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – lite tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella, con rissa sfiorata al termine della partita. Alta tensione alla fine della partita che l’Adana Demirspor – formazione allenata dal tecnico italiano e nella quale milita Supermario – ha vinto per 1-0 contro l’Umranyespor conquistando il secondo posto nel campionato turco. Balotelli, partito dalla panchina, nel finale di partita ha sbagliato un passaggio e avrebbe innescato il rimprovero da parte dell’allenatore: da lì, dopo il fischio finale, le scintille con il rischio di un corpo a corpo evitato solo per l’intervento di giocatori e membri dello staff tecnico. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) –tra Marioe Vincenzo, con rissa sfiorata al termine della partita. Alta tensione alla fine della partita che l’Adana Demirspor – formazione allenata dal tecnico italiano e nella quale milita Supermario – ha vinto per 1-0l’Umranyespor conquistando il secondo posto nel campionato turco., partito dalla panchina, nel finale di partita ha sbagliato un passaggio e avrebbe innescato il rimprovero da parte dell’allenatore: da lì, dopo il fischio finale, le scintille con il rischio di un corpo a corpo evitato solo per l’intervento di giocatori e membri dello staff tecnico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Eurosport_IT : Nervi tesi tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli ?? #SuperLiga - zazoomblog : Ultime Notizie – Montella contro Balotelli lite in campo: cosa è successo – Video - #Ultime #Notizie #Montella… - telodogratis : Montella contro Balotelli, lite in campo: cosa è successo – Video - News24_it : Montella contro Balotelli, lite in campo: cosa è successo - Video - corona_tweet : RT @pleccese: Montella contro Balotelli, lite in campo: cosa è successo – Video ??Leggi di più su -