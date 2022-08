LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Villella in fuga, tanti scatti in gruppo (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 13.28 Velocità altissima e situazione che fa fatica a delinearsi. 13.25 Praticamente raggiunti i fuggitivi. 13.23 Si muove anche la Maglia Verde Mads Pedersen, a caccia di punti ai traguardi volanti. 13.21 Ancora scatti e controscatti nel gruppo. 13.19 150 chilometri al traguardo. 13.16 Restano davanti Davide Villella (Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Jetse Bol (Burgos-BH). 13.14 Si stacca Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) tra i quattro attaccanti e viene ripreso dal gruppo. 13.11 Ora a tirare in gruppo c’è la EF Education-EasyPost. 13.08 gruppo che con queste accelerazioni si è avvicinato agli uomini al ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.28 Velocità altissima e situazione che fa fatica a delinearsi. 13.25 Praticamente raggiunti i fuggitivi. 13.23 Si muove anche la Maglia Verde Mads Pedersen, a caccia di punti ai traguardi volanti. 13.21 Ancorae contronel. 13.19 150 chilometri al traguardo. 13.16 Restano davanti Davide(Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Jetse Bol (Burgos-BH). 13.14 Si stacca Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) tra i quattro attaccanti e viene ripreso dal. 13.11 Ora a tirare inc’è la EF Education-EasyPost. 13.08che con queste accelerazioni si è avvicinato agli uomini al ...

