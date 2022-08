LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 12.38 C’è attesa per lo scontro diretto tra i big: oggi Remco Evenepoel potrebbe addirittura aumentare il suo margine in chiave Maglia Rossa. 12.35 oggi la frazione prenderà il via da Villaviciosa e si arriverà, dopo 171,4 km ricchi di insidie, a Les Praeres. Nava. 12.32 Va a chiudersi la prima parte della corsa a tappe spagnola: domani in scena il secondo giorno di riposo. 12.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Vuelta. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della nona tappa della Vuelta a Espana ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.38 C’è attesa per lo scontro diretto tra i big:Remco Evenepoel potrebbe addirittura aumentare il suo margine in chiave Maglia Rossa. 12.35la frazione prenderà il via da Villaviciosa e si arriverà, dopo 171,4 km ricchi di insidie, a Les Praeres. Nava. 12.32 Va a chiudersi la prima parte della corsa a tappe spagnola: domani in scena il secondo giorno di riposo. 12.30 Buongiorno e benvenuti alladella nonadella. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della nonadellaa Espana ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - Tian_A1 : VUELTA 2022. SEGUI CON NOI IN DIRETTA L'OTTAVA TAPPA [ - Eurosport_IT : Il giorno di riposo è alle porte, ma prima le montagne russe della 9ª tappa…siete pronti? ???????? ?? H 12:50 - Villavi… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Vine cala il bis! Evenepoel Roglic e Mas guadagnano sugli avver… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando con Landa e Pinot - #Vuelta #España #tappa… -