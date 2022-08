Il 2 e 4 settembre alle 17 partite libere e lezioni di scacchi al chiostro francescano di Pioraco (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo il successo delle iniziative realizzate nell’estate 2021, tornano le partite libere e le lezioni di scacchi al chiostro francescano di Pioraco. L’iniziativa prevede due appuntamenti: venerdì 2 settembre e domenica 4 settembre alle ore 17. La manifestazione è gratuita ed è promossa da Comune di Pioraco, Circolo Acli Romero, U.S. Acli Marche e ASD scacchi La Torre Smeducci. “Sono molti i benefici – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – di una pratica continua del gioco degli scacchi. Ogni partita, infatti, è una vera e propria sfida di abilità. Il gioco degli scacchi è complesso ed appassionate. A trarre enormi benefici sono ad esempio la ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo il successo delle iniziative realizzate nell’estate 2021, tornano lee ledialdi. L’iniziativa prevede due appuntamenti: venerdì 2e domenica 4ore 17. La manifestazione è gratuita ed è promossa da Comune di, Circolo Acli Romero, U.S. Acli Marche e ASDLa Torre Smeducci. “Sono molti i benefici – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – di una pratica continua del gioco degli. Ogni partita, infatti, è una vera e propria sfida di abilità. Il gioco degliè complesso ed appassionate. A trarre enormi benefici sono ad esempio la ...

