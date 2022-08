GP Belgio | Formula 1 | super Red Bull | doppietta Verstappen-Perez

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 agosto 2022) In tanti sono stati penalizzati, ma soltanto un pilota è riuscito a stravolgere la sua gara partendo dalle retrovie e terminando davanti a tutti alla fine del GPdi1. Una grande, enorme, gara quella di Maxche ha combattuto come un leone mettendo in pista un’aggressività, suffragata dalla macchina migliore, che ha permesso al campione del mondo in carica di cogliere un’importante vittoria a SPA. Una giornata davvero da incorniciare per la Redche ha realizzato una bellissimaportando Sergioal secondo posto della contesa. Peccato per le due Ferrari, con Carlos Sainz che partiva dalla pole position, che hanno sofferto più delle altre vetture il deterioramento delle gomme. Se lo spagnolo, però, può recriminare per essere partito davanti ...