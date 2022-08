F1 GP Belgio 2022, Tsunoda partirà dalla pit lane: Verstappen e Leclerc guadagnano una posizione in griglia (Di domenica 28 agosto 2022) Yuki Tsunoda va in penalità a poche ore dall’inizio della gara del GP del Belgio 2022. Il pilota giapponese dell’AlphaTauri scatterà dalla pit lane a causa del cambio di Power Unit deciso dal team senza l’approvazione dei delegati tecnici della Fia, per questo motivo in griglia di partenza chi stava dietro rispetto a lui scalerà in avanti di una posizione. Per questo motivo, Verstappen e Leclerc, i duellanti che partiranno dal fondo, si ritrovano ora a scattare, rispettivamente, dalla tredicesima e quattordicesima casella. LA griglia DI PARTENZA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Yukiva in penalità a poche ore dall’inizio della gara del GP del. Il pilota giapponese dell’AlphaTauri scatteràpita causa del cambio di Power Unit deciso dal team senza l’approvazione dei delegati tecnici della Fia, per questo motivo indi partenza chi stava dietro rispetto a lui scalerà in avanti di una. Per questo motivo,, i duellanti che partiranno dal fondo, si ritrovano ora a scattare, rispettivamente,tredicesima e quattordicesima casella. LADI PARTENZA SportFace.

