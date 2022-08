(Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "per invertire la crisi demografica. È questa la ricetta di Viktor Orbán. Nella visione delle destre europee levengono emarginate e umiliate. Come la pensano i fedeli alleati del leader ungherese. Giorgiae Matteo? Il rischio è che sia così l'Italia che hanno in mente per ledal 26 settembre". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina

Quoque_Tu_Brute : Incoerenza, ipocrisia, doppia morale, indignazione pelosa intermittente. In una parola: #PD. #Meloni #elezioni… - ottopagine : Elezioni. Pd, Pepe e Mortaruolo incontrano Picierno, Graziano e De Luca #Benevento - infoitinterno : Elezioni: Picierno, 'ridicolo Fdi che si straccia le vesti per tweet La Regina' -

Il Sannio Quotidiano

...difficoltà dei sondaggisti a fotografare in pieno agosto cosa pensano gli italiani dellee ... "Draghi ha messo in guardia: attenti al sovranismo che non fa gli interessi dell'Italia", ...Partiti, governo e politica verso le: le ultime notizie Retromarcia Questo contenuto è ...e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ... Elezioni: Picierno (Pd), ‘Orban vuole meno donne laureate, ecco modello Meloni-Salvini’ Roma, 28 ago. "Meno donne laureate per invertire la crisi demografica. È questa la ricetta di Viktor Orbán. Nella visione delle destre europee le donne vengono ...La vicepresidente del Parlamento Ue: "È nell'europeismo che si trovano le soluzioni ai problemi a cominciare dal costo dell'energia" ...