Costa d'Avorio: più petrolio e più gas, e arriva pure lo smartphone nazionale (Di domenica 28 agosto 2022) La Costa d'Avorio si gode le rinnovate prospettive di trasformarsi a breve in un grande produttore di oil&gas. Attualmente la sua capacità è di 30mila barili di greggio al giorno, ma le ambizioni per un ruolo più consistente sul mercato mondiale, dichiarate dal presidente Alassane Ouattara, sono state corroborate dal ritrovamento di nuovi giacimenti annunciato lo scorso luglio. Le estrazioni dovrebbero cominciare a inizio 2023 e sulla carta espanderanno le riserve nazionali del 25%. L'ENI ha dichiarato di aver raggiunto un giacimento offshore nel pozzo Baleine East 1X, che appartiene al blocco CI-802 ed è operato congiuntamente con la compagnia petrolifera ivoriana Petroci Holding, partner locale di ENI, che possiede partecipazioni in altri sei blocchi al largo della Costa insieme a Petroci. Dopo la scoperta di giacimenti nel ...

