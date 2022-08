Tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso: uno di loro è grave. Sono stati sorpresi da un temporale improvviso (Di sabato 27 agosto 2022) Tre ragazzi Sono stati colpiti da un fulmine mentre camminavano a pochi metri dal loro hotel, a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, a ridosso dell’osservatorio astronomico locale. Uno di loro è adesso in gravi condizioni. Secondo le ricostruzioni, i giovani stavano camminando per andare a recuperare l’auto quando, a una quota di 2.150 metri, Sono stati colti di sorpresa da un temporale improvviso. È a quel punto che un fulmine si è abbattuto nel punto dove si trovavano: due di loro Sono stati sbalzati via, mentre il terzo è stato preso in pieno dalla saetta. I due, all’inizio sotto shock, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Treda unmentre camminavano a pochi metri dalhotel, a Campo Imperatore, sul, a ridosso dell’osservatorio astronomico locale. Uno diè adesso in gravi condizioni. Secondo le ricostruzioni, i giovani stavano camminando per andare a recuperare l’auto quando, a una quota di 2.150 metri,colti di sorpresa da un. È a quel punto che unsi è abbattuto nel punto dove si trovavano: due disbalzati via, mentre il terzo è stato preso in pieno dalla saetta. I due, all’inizio sotto shock, ...

