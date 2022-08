Tragedia in piscina, i nonni si distraggono un attimo: il bimbo di 3 anni cade e muore (Di sabato 27 agosto 2022) Tragedia a Livorno, un bambino di 3 anni è annegato in piscina a Poggio alle Tane a Bibbiona. I fatti Il piccolo era in vacanza a casa dei nonni. Avrebbe dovuto passare una settimana all’insegna del divertimento e delle coccole mentre i genitori organizzavano il matrimonio a Milano. Purtroppo la vacanza si è trasformata in Tragedia nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Dopo aver fatto il bagno col nonno ed essere stato asciugato dalla nonna il piccolo, all’insaputa dei nonni, ha cercato di recuperare un giochetto in piscina e deve essersi sporto troppo. Un solo attimo di distrazione è bastato perché si consumasse il dramma. Leggi anche: Tragedia in piscina: bimbo di 4 anni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022)a Livorno, un bambino di 3è annegato ina Poggio alle Tane a Bibbiona. I fatti Il piccolo era in vacanza a casa dei. Avrebbe dovuto passare una settimana all’insegna del divertimento e delle coccole mentre i genitori organizzavano il matrimonio a Milano. Purtroppo la vacanza si è trasformata innelle prime ore del pomeriggio di ieri. Dopo aver fatto il bagno col nonno ed essere stato asciugato dalla nonna il piccolo, all’insaputa dei, ha cercato di recuperare un giochetto ine deve essersi sporto troppo. Un solodi distrazione è bastato perché si consumasse il dramma. Leggi anche:indi 4...

