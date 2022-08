Traffico Roma del 27-08-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 Firenzeintenso concludi tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze piogge sparse un po’ su tutta la e A tal proposito ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari torniamo alsempre scarso ain città da segnalare anche sulle due carreggiate del raccordo anulare In pratica oggi in via Col di Lana divieto di transito da via Monte Zebio a viale Mazzini e questo per un evento culturale in programma fino al 11 di settembre Per quanto riguarda il trasporto pubblico sospeso fino ai primi giorni di settembre il servizio della linea fl4Albano per lavori alle infrastrutture bus sostitutivi per i collegamenti tra...