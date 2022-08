claudioruss : #Napoli #Spalletti: 'Cristiano #Ronaldo? Lo allenerei volentieri, chi non lo farebbe? De Laurentiis mi ha detto che… - AleAuz86 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: “#Ronaldo? Qualsiasi allenatore lo vorrebbe allenare, vorrei vedere chi rinuncerebbe a questa cosa. Poi mi h… - LuigiBevilacq17 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: “#Ronaldo? Qualsiasi allenatore lo vorrebbe allenare, vorrei vedere chi rinuncerebbe a questa cosa. Poi mi h… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Spalletti: 'Chi non vorrebbe allenare Cristiano Ronaldo'' #CR7 - pulcinella77 : RT @iINSIDER_: Spalletti: “#Ronaldo? Qualsiasi allenatore lo vorrebbe allenare, vorrei vedere chi rinuncerebbe a questa cosa. Poi mi ha det… -

La Gazzetta dello Sport

'Cristiano Ronaldo Lo allenerei volentieri,non lo farebbe'. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina Lucianonon si tira indietro quando gli chiedono della possibilità di vedere CR7 a Napoli. Anche se ...Lucianopresenterà la sfida in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le ... Se lo allenerei volentieri Voglio vederedirebbe di no a questa opportunità da portarsi dietro ... Spalletti: “Chi non vorrebbe allenare Cristiano Ronaldo” • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ “Cristiano Ronaldo Lo allenerei volentieri, chi non lo farebbe”. Nella conferenza stampa alla vigili ...Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv in merito alla pazza voce di Cristiano Ronaldo alla squadra azzurra.