Serie C, Ghirelli: «Il VAR? Noi ci stiamo riflettendo» (Di sabato 27 agosto 2022) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della possibiel introduzione del VAR nel campionato di Serie C Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si è espresso sul possibile utilizzo del VAR in Serie C. LE PAROLE – «Vi ringrazio sempre, già da oggi, per il vostro contributo di Serietà, onestà e professionalità che date alla Lega Pro di cui siete parte viva e integrante, essendo cosciente di quante difficoltà dovete affrontare settimanalmente sui campi. Abbiamo aggiunto alla vostre grandi capacità professionali ed umane, nei playoff, l'utilizzo del VAR. Oggi stiamo riflettendo su costi, formazione e applicabilità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

