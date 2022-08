Ronaldo al Napoli: altro che smentita! L’affare può concludersi in un caso (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle ultime ore, impazzano le voci di un possibile approdo al Napoli di Cristiano Ronaldo. In particolare, l’agente dell’asso portoghese Jorge Mendes starebbe lavorando per trovare la quadra tra gli azzurri e il Manchester United, coinvolgendo anche Victor Osimhen. Nella giornata di oggi è arrivata la smentita da parte del procuratore del nigeriano, Roberto Calenda. Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio, L’affare potrebbe concretizzarsi a determinate condizioni. Di seugito, quanto evidenziato dall’esperto di mercato dal suo portale ufficiale: “Ultimi giorni di mercato infuocati per il Napoli con diversi fronti su cui lavorare. Da una parte quello che porterebbe a Ronaldo. Jorge Mendes continua a spingere con lo United per lasciar partire CR7 verso Napoli. Nell’operazione, sarebbe ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle ultime ore, impazzano le voci di un possibile approdo aldi Cristiano. In particolare, l’agente dell’asso portoghese Jorge Mendes starebbe lavorando per trovare la quadra tra gli azzurri e il Manchester United, coinvolgendo anche Victor Osimhen. Nella giornata di oggi è arrivata la smentita da parte del procuratore del nigeriano, Roberto Calenda. Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio,potrebbe concretizzarsi a determinate condizioni. Di seugito, quanto evidenziato dall’esperto di mercato dal suo portale ufficiale: “Ultimi giorni di mercato infuocati per ilcon diversi fronti su cui lavorare. Da una parte quello che porterebbe a. Jorge Mendes continua a spingere con lo United per lasciar partire CR7 verso. Nell’operazione, sarebbe ...

