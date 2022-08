Rendi morbidi e vellutati i tuoi piedi dopo l’estate con i rimedi a costo zero!

Leggi su chedonna

(Di sabato 27 agosto 2022) Iscrepolatisono un problema molto comune: ecco come farli tornarein poche mosse! La sabbia, il caldo, il vento e le scarpe aperte causano uno stress non indifferente alla pelle dei nostri. Per questo motivo alla fine delci ritroviamo con talloni ruvidi e pelle disidratata! Anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it