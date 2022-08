Medvedev-Kozlov in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di sabato 27 agosto 2022) Daniil Medvedev affronterà Stefan Kozlov nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Il campione in carica torna a Flushing Meadows e proverà a ripetersi, inseguendo il suo secondo titolo in un major e provando a difendere la vetta del ranking mondiale. All’esordio se la vedrà contro il beniamino di casa Kozlov, uno degli ultimi giocatori ad entrare direttamente in tabellone ma – almeno sulla carta – non un avversario particolarmente pericoloso. Medvedev ha vinto l’unico precedente, anche se non è particolarmente attendibile visto che risale alle qualificazioni di Wimbledon del 2016. Il russo scenderà comunque in campo con i favori del pronostico (una vittoria di Kozlov paga 15 volte la posta). PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Daniilaffronterà Stefannel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Il campione in carica torna a Flushing Meadows e proverà a ripetersi, inseguendo il suo secondo titolo in un major e provando a difendere la vetta del ranking mondiale. All’esordio se la vedrà contro il beniamino di casa, uno degli ultimi giocatori ad entraremente in tabellone ma – almeno sulla carta – non un avversario particolarmente pericoloso.ha vinto l’unico precedente, anche se non è particolarmente attendibile visto che risale alle qualificazioni di Wimbledon del 2016. Il russo scenderà comunque in campo con i favori del pronostico (una vittoria dipaga 15 volte la posta). PROGRAMMA DEL ...

