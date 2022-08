Gazzetta – Sampdoria, sondaggio per Pussetto. E Defrel… | Mercato (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 18:21:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: La Sampdoria è al lavoro per rinforzare l’attacco, dopo l’infortunio a Manuel De Luca. Tra un’idea relativa al possibile ritorno di Gregoire Defrel e una nuova pista, quella che conduce a Ignacio Pussetto, i blucerchiati devono decidere quale strada percorrere sul Mercato in vista della chiusura della sessione. NODO DEFREL – La Samp segue da tempo Defrel, che il Sassuolo però in questo momento non sembra voler lasciar partire. I doriani avrebbero individuato il francese come innesto perfetto, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche, ma l’operazione è complessa per cifre e incastri. Il Sassuolo ha venduto molto in attacco, deve prima acquistare una nuova punta e, soprattutto, non vuole cedere Defrel in prestito o senza monetizzare. Il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 18:21:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Laè al lavoro per rinforzare l’attacco, dopo l’infortunio a Manuel De Luca. Tra un’idea relativa al possibile ritorno di Gregoire Defrel e una nuova pista, quella che conduce a Ignacio, i blucerchiati devono decidere quale strada percorrere sulin vista della chiusura della sessione. NODO DEFREL – La Samp segue da tempo Defrel, che il Sassuolo però in questo momento non sembra voler lasciar partire. I doriani avrebbero individuato il francese come innesto perfetto, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche, ma l’operazione è complessa per cifre e incastri. Il Sassuolo ha venduto molto in attacco, deve prima acquistare una nuova punta e, soprattutto, non vuole cedere Defrel in prestito o senza monetizzare. Il ...

