FdI, Andrea Tremaglia: "La vera paura del PD è una Premier donna. E non di sinistra"

Bergamo. Ha lo sguardo fiero di chi ha le idee chiare. Politicamente parlando, s'intende. E dietro quella facciata, così, un po' schiva e riservata, certamente educata, come ammette lui stesso, c'è un ragazzo cresciuto a pane e politica, che ha respirato, fin dalla più tenera età, l'aria di chi, in casa sua, aveva i pensieri altrettanto nitidi. Non poteva che finire in questo modo, con una candidatura uninominale alla Camera, la storia in Fratelli d'Italia di Andrea Tremaglia, capolista nella sua città per il partito di Giorgia Meloni di cui fa parte "fin da quando, alle prime elezioni, prendemmo l'1%". Un senso di appartenenza di cui fa motivo d'orgoglio, con un cognome, il suo, di quelli importanti per la destra: nipote di Mirko, storico dirigente Msi, due volte ministro con Alleanza Nazionale e autore della legge per il diritto di voto agli italiani ...

