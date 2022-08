F1: Sainz, 'contento per la pole ma preoccupato dal distacco da Verstappen' (Di sabato 27 agosto 2022) Spa, 27 ago. - (Adnkronos) - "Il mio giro è stato abbastanza buono, sono contento di partire in pole ma non così soddisfatto di vedere il distacco da Max e il vantaggio che Red Bull ha su di noi. Dobbiamo continuare ad analizzare per capire perché la Red Bull è così veloce su questa pista e noi così indietro. Partire in pole è la cosa migliore però e cercheremo di vincere domani". Queste le parole di Carlos Sainz dopo la conquista della pole position nel Gp del Belgio grazie alla penalizzazione di Max Verstappen, autore del giro più veloce. "Il mio primo tentativo nel Q3 è stato più pulito, il secondo giro di lancio invece è stato un po' un casino -prosegue lo spagnolo della Ferrari-. Mi sono trovato davanti e non ho avuto la scia, abbiamo fatto un po' un pasticcio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Spa, 27 ago. - (Adnkronos) - "Il mio giro è stato abbastanza buono, sonodi partire inma non così soddisfatto di vedere ilda Max e il vantaggio che Red Bull ha su di noi. Dobbiamo continuare ad analizzare per capire perché la Red Bull è così veloce su questa pista e noi così indietro. Partire inè la cosa migliore però e cercheremo di vincere domani". Queste le parole di Carlosdopo la conquista dellaposition nel Gp del Belgio grazie alla penalizzazione di Max, autore del giro più veloce. "Il mio primo tentativo nel Q3 è stato più pulito, il secondo giro di lancio invece è stato un po' un casino -prosegue lo spagnolo della Ferrari-. Mi sono trovato davanti e non ho avuto la scia, abbiamo fatto un po' un pasticcio. ...

Motorsport_IT : #F1 | #Sainz: 'Contento della pole, non del distacco da Max' #Formula1 | #BelgianGP | #Ferrari - Seby_5_ : Contento per Sainz. Ma domani se Perez non dorme mi sa che non c'è storia Fin ora penso il week end peggiore dell… - Pierre8244309 : @Mterryf1 Infatti l'obiettivo oggi con Sainz è prima fila, sarei già contento così. Domani in gara può andare megli… - LauraLuthien86 : @SimonTheWatcher Quanto sono curiosa di vedere le possibili reazioni di un mondiale vinto da Sainz ma non perché ho… - jessica_zorzina : RT @beaxcharles: guardate come alla prima gara dopo la pausa estiva arriviamo terzi nella classifica costruttori, leclerc fa un dnf e verst… -