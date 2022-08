"Era una bestia, ma io resto qui". Così l'80enne è stato aggredito dai rom (Di sabato 27 agosto 2022) Botte su botte al volto e al corpo: l'anziano aggredito dal sinti abusivo nelle case Aler è sicuro di voler continuare ad abitare nel suo appartamento Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Botte su botte al volto e al corpo: l'anzianodal sinti abusivo nelle case Aler è sicuro di voler continuare ad abitare nel suo appartamento

gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - lorepregliasco : L'ultimo sondaggio che ho visto stima una astensione del 37%. Nel 2018 era stata 'solo' il 27%. - LaVeritaWeb : I cronisti del «Helsingin Sanomat» sono accusati di aver svelato una centrale governativa per spiare il traffico we… - ISantangeletta : @casafa3 @DeShindig @SerenaBellavita @LiciaRonzulli B) commerciale (importazione). Fino a ieri mi ero scagliato con… - iltirreno : Incidente a Marsiglia per un santacrocese di 39 anni, morto sul colpo. Lo ha travolto sulle strisce uno scooter: fe… -