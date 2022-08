DIRETTA F1, GP Belgio 2022 LIVE: risultati e aggiornamenti FP3 in tempo reale (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo splendido scenario della pista di Spa-Francorchamps i piloti tornano in azione e da oggi si farà sul serio, dato che vivremo il piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani (che prenderà il via alle ore 15.00). Per quanto riguarda il sabato sulla pista delle Ardenne, invece, il programma prenderà il via alle ore 13.00 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16.00. Ci attende, quindi, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel sabato del Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido scenario della pista di Spa-Francorchamps i piloti tornano in azione e da oggi si farà sul serio, dato che vivremo il piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani (che prenderà il via alle ore 15.00). Per quanto riguarda il sabato sulla pista delle Ardenne, invece, il programma prenderà il via alle ore 13.00 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 16.00. Ci attende, quindi, ...

