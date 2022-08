Concerto Coldplay a Napoli: bagarini e truffatori in azione (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMancano ancora dieci mesi al Concerto dei Coldplay a Napoli (21 e 22 giugno 2023), ma già si moltiplicano truffe e episodi di bagarinaggio in relazione ai biglietti. A denunciarlo il consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Servono indagini serie – dice – per individuare chi sta lucrando illegalmente e le regole di vendita biglietti on-line vanno riviste; si adotti Blockchain o si torni al solo botteghino. Sono decine e decine le segnalazioni che i cittadini mi stanno inviando in queste ore riguardo a fenomeni di illiceità per la rivendita dei biglietti dei Coldplay. Tante le persone che non sono riuscite nemmeno ad accedere alla piattaforma on-line per l’acquisto dei ticket, come il caso di Mario”. “Mario – racconta Borrelli – voleva ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMancano ancora dieci mesi aldei(21 e 22 giugno 2023), ma già si moltiplicano truffe e episodi di bagarinaggio in relai biglietti. A denunciarlo il consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Servono indagini serie – dice – per individuare chi sta lucrando illegalmente e le regole di vendita biglietti on-line vanno riviste; si adotti Blockchain o si torni al solo botteghino. Sono decine e decine le segnalazioni che i cittadini mi stanno inviando in queste ore riguardo a fenomeni di illiceità per la rivendita dei biglietti dei. Tante le persone che non sono riuscite nemmeno ad accedere alla piattaforma on-line per l’acquisto dei ticket, come il caso di Mario”. “Mario – racconta Borrelli – voleva ...

