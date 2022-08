Community: il film si farà, lo conferma il creatore Dan Harmon (Di sabato 27 agosto 2022) Dan Harmon ha confermato che un film di Community è in lavorazione e sembra che esista già un soggetto da seguire per iniziare a dargli forma. Se ne parlava dal 2011 e ora sappiamo che diventerà realtà: dopo sei stagioni di Community, il creatore Dan Harmon ha confermato che un film connesso alla serie è già in lavorazione e presenterà una "grande storia". Secondo quanto riportato da ComicBook, esiste già un soggetto da osservare, ma non è detto che il risultato finale coincida in tutto e per tutto con esso. Di recente anche Alison Brie ne aveva parlato. Non è un caso che ai microfoni di TheWrap il produttore l'abbia citata: "Confermerò ciò che ha detto Alison, ovvero che è legittimo e che si stanno tenendo … Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022) Danhato che undiè in lavorazione e sembra che esista già un soggetto da seguire per iniziare a dargli forma. Se ne parlava dal 2011 e ora sappiamo che diventerà realtà: dopo sei stagioni di, ilDanhato che unconnesso alla serie è già in lavorazione e presenterà una "grande storia". Secondo quanto riportato da ComicBook, esiste già un soggetto da osservare, ma non è detto che il risultato finale coincida in tutto e per tutto con esso. Di recente anche Alison Brie ne aveva parlato. Non è un caso che ai microfoni di TheWrap il produttore l'abbia citata: "Confermerò ciò che ha detto Alison, ovvero che è legittimo e che si stanno tenendo …

