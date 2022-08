Barcellona | Xavi | «Girone più duro degli ultimi 20 anni»

(Di sabato 27 agosto 2022) Le parole disuldi Bayern Monaco,e Inter: «Il più20, ma siamo pronti» Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del, ha commentato il sorteggio di Champions League che ha messo insieme Bayern Monaco,e Inter, oltre al Victoria Plzen. Di seguito le sue parole. «Cercheremo di battere qualsiasi rivale. È sicuramente ilpiù difficile20ma abbiamo lavorato bene sul mercato e c’è speranza. L’obiettivo è passare il turno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

