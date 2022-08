Una bella Lazio piega 3-1 l' Inter all' Olimpico

Leggi su agi

(Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Dopo la vittoria con polemiche della scorsa stagione, lapiazza un altro gran colpo in casa contro l', battendola nuovamente 3-1 al termine di una prestazione tutta grinta, carattere e qualità. Decidono i bei gol di Luis Alberto e Pedro dopo il botta e risposta tra Felipe Anderson e Lautaro Martinez. Cade ancora Simone Inzaghi davanti ai suoi ex tifosi, rimediando la prima sconfitta stagionale dopo i due successi iniziali. Gli uomini di Maurizio Sarri invece si mettono in tasca la seconda vittoria salendo momentaneamente in vetta a quota 7 punti. Gara maschia e combattuta quella dell', fatta di grande equilibrio e densità in mezzo al campo. I nerazzurri provano a gestire il possesso palla nella fase iniziale, ma i biancocelesti non si lasciano intimorire e poco alla volta prendono campo creando di fatto le ...