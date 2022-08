Un matrimonio senza fregature? Sì, lo voglio (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Tra confetti e partecipazioni riprende la stagione autunnale dei matrimoni. Ma come organizzare il giorno del proprio matrimonio evitando problemi, disservizi organizzativi e spese impreviste? Non mancano purtroppo agli sportelli dell’Unione nazionale consumatori segnalazioni da parte di chi denuncia problemi con il catering, la location, il fotografo o con altri fornitori di servizi. Trattandosi di un evento molto atteso, agli aspetti emotivi si aggiungono una serie di complicazioni burocratiche. Cosa fare quindi per evitare questo tipo di problemi e come risolverli nel caso si verificassero? Il primo consiglio è quello di confrontare con un certo anticipo le offerte di diversi fornitori prima di procedere con le prenotazioni, così da avere le idee chiare sulla migliore soluzione che fa per noi, in relazione al nostro budget e ai nostri standard ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Tra confetti e partecipazioni riprende la stagione autunnale dei matrimoni. Ma come organizzare il giorno del proprioevitando problemi, disservizi organizzativi e spese impreviste? Non mancano purtroppo agli sportelli dell’Unione nazionale consumatori segnalazioni da parte di chi denuncia problemi con il catering, la location, il fotografo o con altri fornitori di servizi. Trattandosi di un evento molto atteso, agli aspetti emotivi si aggiungono una serie di complicazioni burocratiche. Cosa fare quindi per evitare questo tipo di problemi e come risolverli nel caso si verificassero? Il primo consiglio è quello di confrontare con un certo anticipo le offerte di diversi fornitori prima di procedere con le prenotazioni, così da avere le idee chiare sulla migliore soluzione che fa per noi, in relazione al nostro budget e ai nostri standard ...

LocalPage3 : Un matrimonio senza fregature? Sì, lo voglio - LadyChiara77 : @anna_ex_belva @Frances_Mengela Però a mia discolpa: era 8 anni fa quindi senza epidemie e restrizioni, e soprattut… - OldMockingjay : ieri mio cugino mi ha parlato del mutuo che si vuole fare per comprare la casa dopo il matrimonio e io lì che lo gu… - volonellaluce : RT @casa_casala: #Melonivergogna #meloni Fatemi capire. La caciottara è donna, mamma, cristiana come urla per strada. Oggi ha una figlia… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 12,95 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -