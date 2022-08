Traffico Roma del 26-08-2022 ore 10:00 (Di venerdì 26 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita per la Roma Napoli alla Piola Tina è chiusa su disposizione dei vigili del fuoco a causa di un appartamento via Lidia tra via Segesta Piazza Roselle Per lo stesso motivo chiusa anche via del Mandrione in prossimità del Ponte ferroviario alle 12 a San Pietro Papa Francesco presidierà udienza speciale in aula Paolo Sesto le modifiche alla viabilità scatteranno intorno alle 10 questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’incontro Lazio Inter e in questo caso la disciplina provvisoria di Traffico è prevista dalle 18 alle 5 settembre per lavori sul ponte e sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 il Traffico in arrivo da Fiumicino a diretta all’EUR è deviato in via della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita per laNapoli alla Piola Tina è chiusa su disposizione dei vigili del fuoco a causa di un appartamento via Lidia tra via Segesta Piazza Roselle Per lo stesso motivo chiusa anche via del Mandrione in prossimità del Ponte ferroviario alle 12 a San Pietro Papa Francesco presidierà udienza speciale in aula Paolo Sesto le modifiche alla viabilità scatteranno intorno alle 10 questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’incontro Lazio Inter e in questo caso la disciplina provvisoria diè prevista dalle 18 alle 5 settembre per lavori sul ponte e sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 ilin arrivo da Fiumicino a diretta all’EUR è deviato in via della ...

Traffico weekend 27 - 28 agosto 2022: previsioni da bollino rosso Per agevolare il traffico sabato 27 agosto è previsto il blocco della circolazione dei mezzi ... In quest'ultima giornata, infatti, saranno molti a rientrare verso le principali città come Roma, Milano ... Traffico Roma del 26 - 08 - 2022 ore 09:00 ...fino al 5 settembre per lavori sul ponte e sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 il traffico ...Magliana direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.