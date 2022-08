Stop a Teramo e Campobasso, la Serie C parte a 60 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il campionato di Serie C 2022/23 sarà a 60 squadre, dopo lo Stop del Consiglio di Stato al ripescaggio di Teramo e Campobasso. Il Direttivo della Lega Pro, nella riunione odierna, ha deliberato le ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Il campionato diC 2022/23 sarà a 60 squadre, dopo lodel Consiglio di Stato al ripescaggio di. Il Direttivo della Lega Pro, nella riunione odierna, ha deliberato le ...

