Sorteggio gironi Conference League 2022/2023 oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta i sorteggi dei gironi della Conference League 2022/2023. Al termine della fase di qualificazione con i turni preliminari, è tempo di fare sul serio e di definire gli otto gruppi che vedranno sfidarsi quattro squadre ciascuno, dando così il via alla caccia al titolo, vinto lo scorso anno dalla Roma dopo aver eliminato formazioni come Leicester e Bodo/Glimt, prima di battere il Feyenoord in finale. La diretta tv della cerimonia sarà affidata a Sky Sport, e sarà visibile anche in streaming su SkyGo, NowTv, Dazn e sulla piattaforma dell'UEFA, con inizio alle ore 14:30 di venerdì 26 agosto.

