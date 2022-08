Sky – Modugno: “Navas c’è fiducia, affare davvero complicato” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Napoli attende di sbloccare la trattativa per Keylor Navas, secondo quanto riferisce Francesco Modugno di Sky c’è fiducia per la chiusura. Prendere un portiere che percepisce 9 milioni di euro a stagione non è affatto semplice. Lo sa bene il Napoli che da settimane sta portando avanti la trattativa ma non riesce ancora a chiuderla definitivamente. Secondo Francesco Modugno: “Il dialogo va avanti, ma restano delle difficoltà che sono evidenti. Navas percepisce 36 milioni di euro lordi con il contratto biennale che ha ancora un essere con il PSG. Quindi è ovvio che ci siano molte complicazioni. Resta comunque una latente fiducia nella società azzurra di poter chiudere la trattativa“. Intanto PSG e Napoli portano avanti anche la trattativa per Fabian Ruiz. Lo spagnolo può trasferirsi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Napoli attende di sbloccare la trattativa per Keylor, secondo quanto riferisce Francescodi Sky c’èper la chiusura. Prendere un portiere che percepisce 9 milioni di euro a stagione non è affatto semplice. Lo sa bene il Napoli che da settimane sta portando avanti la trattativa ma non riesce ancora a chiuderla definitivamente. Secondo Francesco: “Il dialogo va avanti, ma restano delle difficoltà che sono evidenti.percepisce 36 milioni di euro lordi con il contratto biennale che ha ancora un essere con il PSG. Quindi è ovvio che ci siano molte complicazioni. Resta comunque una latentenella società azzurra di poter chiudere la trattativa“. Intanto PSG e Napoli portano avanti anche la trattativa per Fabian Ruiz. Lo spagnolo può trasferirsi ...

