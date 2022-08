Maria De Filippi, quanto “guadagna” in un minuto di televisione (Di venerdì 26 agosto 2022) Maria De Filippi è da anni una delle conduttrici di punta dei canali Mediaset, ma è oltre a questo socia di Fascino, la società che produce queste trasmissioni di successo della televisione italiana. La società di produzione è una delle più importanti a livello nazionale e nel 2020 ha avuto degli utili di 6,39 milioni di euro. I conti in tasca alla società di produzione A fare i “conti in tasca” al gruppo, mettendo insieme i dati di costi e ricavi, è stato Il quotidiano Italia Oggi. La società di produzione Fascino è detenuta in parti uguali dalla stessa Maria de Filippi e da Mediaset e nel 2020 ha avuto un incasso globale di 59,5 milioni di euro, oltre a 2,84 milioni di euro che provengono dalle sponsorizzazioni e 1,5 milioni di euro come proventi dal sito WittyTv. L’anno in cui si è sviluppata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 agosto 2022)Deè da anni una delle conduttrici di punta dei canali Mediaset, ma è oltre a questo socia di Fascino, la società che produce queste trasmissioni di successo dellaitaliana. La società di produzione è una delle più importanti a livello nazionale e nel 2020 ha avuto degli utili di 6,39 milioni di euro. I conti in tasca alla società di produzione A fare i “conti in tasca” al gruppo, mettendo insieme i dati di costi e ricavi, è stato Il quotidiano Italia Oggi. La società di produzione Fascino è detenuta in parti uguali dalla stessadee da Mediaset e nel 2020 ha avuto un incasso globale di 59,5 milioni di euro, oltre a 2,84 milioni di euro che provengono dalle sponsorizzazioni e 1,5 milioni di euro come proventi dal sito WittyTv. L’anno in cui si è sviluppata ...

