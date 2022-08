LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: prime sessioni per il trap, in palio 2 pass per le Olimpiadi! (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming degli Europei di Tiro a volo – I convocati dell’Italia per il trap – I favoriti del trap maschile – La favorite del trap femminile – I favoriti per lo skeet maschile – Le favorite per lo skeet femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di Tiro a volo 2022 in programma a Larnaca a Cipro. Tutto pronto per gli Europei di Tiro a volo in programma a Larnaca, Cipro, dal 26 agosto all’11 settembre: in terra cipriota gare riservate prima al trap e poi allo ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streaming deglidi– I convocati dell’Italia per il– I favoriti delmaschile – La favorite delfemminile – I favoriti per lo skeet maschile – Le favorite per lo skeet femminile Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata di gare dei Campionatidiin programma a Larnaca a Cipro. Tutto pronto per glidiin programma a Larnaca, Cipro, dal 26 agosto all’11 settembre: in terra cipriota gare riservate prima ale poi allo ...

