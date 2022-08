L’attrice Paola Cerimele muore in un incidente stradale (Di venerdì 26 agosto 2022) Adare la conferma che la vittima dell’incidente stradale era L’attrice Paola Cerimele, 48 anni, sono state persone legate alla famiglia. Residente ad Agnone, vicino ad Isernia Cerimele, in Molise era direttrice artistica della scuola di recitazione della Compagnia Stabile. Stando alle ricostruzioni L’attrice era seduta al posto del passeggero sulla Fiat Panda che per cause ancora da accertare si è scontrata violentemente contro un’Audi allo svincolo per Castelguidone, vicino Chieti. Il compagno della donna, un 56enne originario di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, ma residente a Roma si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Pio di Vasto. È stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. La coppia stava rientrando a Roma dopo alcuni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Adare la conferma che la vittima dell’era, 48 anni, sono state persone legate alla famiglia. Residente ad Agnone, vicino ad Isernia, in Molise era direttrice artistica della scuola di recitazione della Compagnia Stabile. Stando alle ricostruzioniera seduta al posto del passeggero sulla Fiat Panda che per cause ancora da accertare si è scontrata violentemente contro un’Audi allo svincolo per Castelguidone, vicino Chieti. Il compagno della donna, un 56enne originario di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, ma residente a Roma si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Pio di Vasto. È stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. La coppia stava rientrando a Roma dopo alcuni ...

