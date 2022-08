sportli26181512 : Juric: “Guai a rilassarci con la Cremonese. Lukic, corto circuito risolto”: Juric alza l’asticella: “Guai a rilassa… - Gazzetta_it : Juric alza l’asticella: “Guai a rilassarci con la Cremonese. Lukic, corto circuito risolto” - OpenGDB : @ilgiovanemassi @TorinoFC_1906 A me sinceramente piace, i suoi 7/8 gol a stagione li ha sempre fatti a Bologna nell… - Giampaolesimo : @Lorenzored17 Abbiamo meritato di perdere con la Roma l'anno scorso andata e ritorno, abbiamo perso con le piccole,… -

Cittaceleste.it

Alvini fa un calcio molto simile a noi, mi piace, se partiamo rilassati saranno, ci prendiamo 5 gol".avvisa la truppa, 4 punti nelle prime due partite non bastano per aumentare le ...Prima di partire per Cremona, Ivanha posto un divieto tassativo alla squadra: 'a rilassarci. Se domani ci rilassiamo, prendiamo cinque gol', mette subito in chiaro l'allenatore del Torino nell'abituale conferenza della ... Lazio, l’ex Parolo: “Guai a sbagliare l’atteggiamento contro il Torino” Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Prima di partire per Cremona, Ivan Juric ha post ...La squadra di Juric domina e rovina la prima in serie A dei brianzoli. L'ex Atalanta sblocca il risultato, nella ripresa raddoppia il paraguaiano, allo ...