Higuain e la felicità ritrovata in MLS: 'In Europa 15 anni di vita innaturale' L'esperienza in MLS non ha finora regalato tante gioie a Gonzalo Higuain , almeno dal punto di vista di squadra, l' Inter Miami , dove è approdato nel settembre 2020 dopo la fine dell'avventura alla Juventus. Eppure, il calcio a stelle e strisce e soprattutto il ... Juventus, l'ex Higuain provoca il Napoli A TyC Sport, l'ex Juventus Gonzalo Higuain ha ironizzato sul suo peso nel periodo bianconero: " Tiravo dentro la pancia nelle foto , ... Potevo avere più amore e maggiore felicità, non avevo motivi per ... Corriere dello Sport L'esperienza in MLS non ha finora regalato tante gioie a Gonzalo, almeno dal punto di vista di squadra, l' Inter Miami , dove è approdato nel settembre 2020 dopo la fine dell'avventura alla Juventus. Eppure, il calcio a stelle e strisce e soprattutto il ...A TyC Sport, l'ex Juventus Gonzaloha ironizzato sul suo peso nel periodo bianconero: " Tiravo dentro la pancia nelle foto , ... Potevo avere più amore e maggiore, non avevo motivi per ... Higuain e la felicità ritrovata in MLS: "In Europa 15 anni di vita innaturale"