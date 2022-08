Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo, rapporti tesi? Un video chiarisce tutto (Di venerdì 26 agosto 2022) Se in molti hanno pensato che tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo ci fosse maretta, dovranno ricredersi. In un video pubblicato su Facebook si nota come tra i due ci sia un rapporto normale, fatto di ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Se in molti hanno pensato che traD'D'ci fosse maretta, dovranno ricredersi. In unpubblicato su Facebook si nota come tra i due ci sia un rapporto normale, fatto di ...

wallsofemma : @stateofharold sono entrata nel fandom di gigi d alessio - 0n1yTh3Br4v3_ : RT @F4LLING94: ma io non potevo seguire cantanti normali? tipo orietta berti e gigi d'alessio? - grlxlmghty : o aspetto il 2025 per andare ad un concerto di harry styles o inizio a stannare gigi d’alessio - evxngx : RT @ssononervosa: io da oggi sono fan di gigi d’alessio, non voglio più sentir parlare di nessun harry styles - sgORbIETTA_ : RT @ssononervosa: io da oggi sono fan di gigi d’alessio, non voglio più sentir parlare di nessun harry styles -